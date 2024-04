THE DANSANT Aurélie & Jérome ARNAUD Complexe Les Arcades Le Pas Fleury Tournus, jeudi 11 avril 2024.

THE DANSANT Aurélie & Jérome ARNAUD Complexe Les Arcades Le Pas Fleury Tournus Saône-et-Loire

Ne manquez pas le Bal à Pierrot THE DANSANT Aurélie & Jérome ARNAUD le jeudi 11 Avril 2024 de 14h à 19h à la salle des Arcades de la Ville de Tournus…

AU PROGRAMME

13h15 Ouverture des portes

14h00 Thé Dansant avec Aurélie et Jérôme Arnaud

19h00 Fin du Bal à Pierrot

TARIF 13€ (hors boisson)

RESERVATIONS

– Par Téléphone 06 68 31 79 05

– Sur place à partir de 13h15 (si encore places disponibles)

Infoline 06 68 31 79 05

N’attendez plus, venez passer une après-midi conviviale et dansante dans une ambiance chaleureuse et festive !…

ADRESSE

Complexe Les Arcades

Le Pas Fleury

71700 Ville de Tournus

ORGANISATION

Tandem Events France et Accordeon Musette Tournus

Marylène et Laurent GIRAULT

Contact info@tandem.events

Merci de partager l’évènement

https://www.facebook.com/events/414521764607842/

Merci Pierrot… 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 14:00:00

fin : 2024-04-11 19:00:00

Complexe Les Arcades Le Pas Fleury Avenue de Lattre de Tassigny

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tandem.events71@gmail.com

L’événement THE DANSANT Aurélie & Jérome ARNAUD Tournus a été mis à jour le 2024-04-02 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II