Salle des Fêtes Anglars-Nozac Lot

2022-12-04 14:30:00 – 2022-12-04 Anglars-Nozac

Lot Anglars-Nozac organisé par La Relincoise avec l’orchestre Quercy Melodie. Pâtisserie et boisson offerte. Venez nombreux à partir de 14 h 30 pour danser et profiter de l’ambiance conviviale. larelincoise46@gmail.com ©La Relincoise

