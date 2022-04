Thé dansant à la Marina Idron, 12 mai 2022, Idron.

Thé dansant à la Marina Route de l’Oussère Discothèque La Marina Idron

2022-05-12 15:00:00 – 2022-05-12 21:00:00 Route de l’Oussère Discothèque La Marina

Idron 64320

EUR 13 13 Ce Thé Dansant à lieu tous les jeudis de 15h à 21H.

L’entrée est à 13€ donnant droit à une consommation et l’accès au buffet qui est servi à 19h15.

Durant le the dansant les consommations sont aux tarifs de 3€ et 6€ et durant le buffet, verre de vin et bière sont à 2€.

Musique d’antan avec tango, pasos, valses, tchatcha, rock, madisson, etc…

Idéal pour les plus de 55 ans

L’établissement est climatisé et accessible.

+33 5 59 72 50 97

La Marina 64

Route de l’Oussère Discothèque La Marina Idron

