Thé dansant à la Marina, 1 décembre 2022, .

Thé dansant à la Marina

2022-12-01 15:00:00 – 2022-12-01 21:00:00

EUR 13 13 Ce Thé Dansant à lieu tous les jeudis de 15h à 21H.

L’entrée est à 13€ donnant droit à une consommation et l’accès au buffet qui est servi à 19h15.

Durant le the dansant les consommations sont aux tarifs de 3€ et 6€ et durant le buffet, verre de vin et bière sont à 2€.

Musique d’antan avec tango, pasos, valses, tchatcha, rock, madisson, etc…

Idéal pour les plus de 55 ans

L’établissement est climatisé et accessible.

dernière mise à jour : 2022-04-07 par