Thé dansant à Gaillan-en-Médoc Foyer rural Gaillan-en-Médoc, dimanche 12 mai 2024.

Un thé dansant vous est proposé dans la salle des fêtes de la commune.

Il sera animé par Gilou, accordéoniste de Pierre Perret et de Licence IV, et son « p’tit accordéon », ainsi que par Toff au clavier et chant.

Une pâtisserie et une boisson chaude sont incluses dans le prix de l’entrée.

Sur réservation. 13 13 EUR.

Début : 2024-05-12 14:00:00

fin : 2024-05-12

Foyer rural 6 Rue de l’Hôtel de Ville

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

