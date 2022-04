Thé Dansant à Foucarmont Foucarmont Foucarmont Catégories d’évènement: Foucarmont

Seine-Maritime

Thé Dansant à Foucarmont Foucarmont, 30 avril 2022, Foucarmont. Thé Dansant à Foucarmont Salle René Beuvin Face à Intermarché Foucarmont

2022-04-30 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-30 19:30:00 19:30:00 Salle René Beuvin Face à Intermarché

Foucarmont Seine-Maritime Thé dansant organisé par les Anciens combattants de Blangy-sur-Bresle et Foucarmont

14h30 – Salle René Beuvin.

L’après-midi sera animé par l’orchestre de Patrick Thuillier.

Entrée 10 €/pers.

Réservations au 02 35 94 81 49 ou 02 35 93 74 55. Thé dansant organisé par les Anciens combattants de Blangy-sur-Bresle et Foucarmont

14h30 – Salle René Beuvin.

L’après-midi sera animé par l’orchestre de Patrick Thuillier.

Entrée 10 €/pers.

Réservations au 02 35 94 81 49 ou 02 35 93 74 55. +33 2 35 94 81 49 Thé dansant organisé par les Anciens combattants de Blangy-sur-Bresle et Foucarmont

14h30 – Salle René Beuvin.

L’après-midi sera animé par l’orchestre de Patrick Thuillier.

Entrée 10 €/pers.

Réservations au 02 35 94 81 49 ou 02 35 93 74 55. Salle René Beuvin Face à Intermarché Foucarmont

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Foucarmont, Seine-Maritime Autres Lieu Foucarmont Adresse Salle René Beuvin Face à Intermarché Ville Foucarmont lieuville Salle René Beuvin Face à Intermarché Foucarmont Departement Seine-Maritime

Foucarmont Foucarmont Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/foucarmont/

Thé Dansant à Foucarmont Foucarmont 2022-04-30 was last modified: by Thé Dansant à Foucarmont Foucarmont Foucarmont 30 avril 2022 Foucarmont seine-maritime

Foucarmont Seine-Maritime