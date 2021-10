Foucarmont Foucarmont Foucarmont, Seine-Maritime Thé Dansant à Foucarmont Foucarmont Foucarmont Catégories d’évènement: Foucarmont

Thé Dansant à Foucarmont Foucarmont, 6 novembre 2021, Foucarmont. Thé Dansant à Foucarmont 2021-11-06 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-06 19:00:00 19:00:00 Salle René Beuvin Face à Intermarché

Foucarmont Seine-Maritime Foucarmont 14h30 – Salle René Beuvin (Face à l’enseigne Intermarché)

Animé par l’accordéoniste Cédric DEPRET– Musette ambiance

Buvette. Pass sanitaire obligatoire

Entrée : 10.00€

leger.ariane@laposte.net +33 2 35 94 77 12

dernière mise à jour : 2021-10-19

Détails Catégories d’évènement: Foucarmont, Seine-Maritime Autres Lieu Foucarmont Adresse Salle René Beuvin Face à Intermarché Ville Foucarmont lieuville 49.84978#1.57083