Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille Thés dansants au centre culturel de Castillon la bataille à partir de 14h30. Entrée 12 €

Réservations : 09.54.53.71.67 -05.57.40.18.49

27 mars avec l’orchestre Pascal Loubersac

24 avril avec l’orchestre Jean-Louis Vincent

29 mai avec l’orchestre Claude Alain

