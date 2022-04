Thé Dansant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Thé Dansant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, 26 avril 2022, Blangy-sur-Bresle. Thé Dansant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle

2022-04-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-26 19:00:00 19:00:00

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Thé dansant annulé par les organisateurs

Nous vous invitons a participer au thé dansant qui aura lieu à la salle des fêtes de Blangy de 14h00 à 19h00.

Animé par Delphine HUBIN. Piste en parquet et buvette garnie.

Tarif : 10.00€/pers. (1 boisson + 1 pâtisserie)

Réservations : 02 35 93 50 05

Organisé par le CCAS Thé dansant annulé par les organisateurs

Nous vous invitons a participer au thé dansant qui aura lieu à la salle des fêtes de Blangy de 14h00 à 19h00.

Animé par Delphine HUBIN. Piste en parquet et buvette garnie.

Tarif : 10.00€/pers. (1 boisson + 1… +33 6 13 61 32 42 Thé dansant annulé par les organisateurs

Nous vous invitons a participer au thé dansant qui aura lieu à la salle des fêtes de Blangy de 14h00 à 19h00.

Animé par Delphine HUBIN. Piste en parquet et buvette garnie.

Tarif : 10.00€/pers. (1 boisson + 1 pâtisserie)

Réservations : 02 35 93 50 05

Organisé par le CCAS Blangy-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Autres Lieu Blangy-sur-Bresle Adresse Ville Blangy-sur-Bresle lieuville Blangy-sur-Bresle Departement Seine-Maritime

Thé Dansant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 2022-04-26 was last modified: by Thé Dansant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 26 avril 2022 Blangy-sur-Bresle seine-maritime

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime