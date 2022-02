Thé Dansant à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, 25 mars 2022, Blangy-sur-Bresle.

Venez passer un bon moment au thé dansant qui aura lieu à la salle des fêtes de Blangy à partir de 15h00.

Animé par Roberto MILESI et son grand orchestre. – Stéphane GUERINET et sa trompette magique, Stéphane BACHELET et sa voix d’or aux claviers.

Entrée : 16.00€

Sur réservation, possibilité de repas le soir : 20.00€/repas (Apéritif / Choucroute / Fromage / Dessert / Boisson comprise)

Infos : 02 35 94 03 14 – 06 33 26 86 55 – sepbb.petanque@laposte.net

Thé dansant proposé par la SEPBB Pétanque

dernière mise à jour : 2022-02-01 par