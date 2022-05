Thé dansant à Beutre Maison des habitants de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Thé dansant à Beutre Maison des habitants de Beutre, 1 mai 2022, Mérignac. Thé dansant à Beutre

Maison des habitants de Beutre, le dimanche 1 mai à 14:00

Un thé dansant est organisé à la maison des habitants de Beutre le 1er mai à partir de 14h. Buvette sur place Entrée 5€ 12 à 18 ans demi tarif Moins de 12 ans gratuit Venez vous détendre en musique au thé dansant de Beutre ! Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

