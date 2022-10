The Dandy Monkeys & My Name is Bitch – Concert rock

The Dandy Monkeys & My Name is Bitch – Concert rock, 25 novembre 2022, . The Dandy Monkeys & My Name is Bitch – Concert rock



2022-11-25 20:00:00 – 2022-11-25 23:30:00 The Dandy Monkeys ce sont 4 primates qui, du fin fond de leur jungle bretonned observaient les êtres humains. Curieux de se mêler à eux pour mieux les comprendre, ils décidèrent de partir à leur rencontre. Pour être acceptés de tous ils optèrent pour un langage universel : un rock primate tantôt virevoltant, tantôt mélodique ! Leur muse : l’énergie animale pour la musique et l’observation de l’humanité pour les textes en français. Partez à leur rencontre… une seule règle de sécurité à respecter : la bonne humeur ! lebarbeplouha@gmail.com +33 6 58 10 77 38 dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville