The Dancing Public • Mette Ingvartsen Grand Palais éphémère Paris

Paris

The Dancing Public • Mette Ingvartsen Grand Palais éphémère, 12 juillet 2022, Paris. Du mardi 12 juillet 2022 au samedi 16 juillet 2022 :

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 22h00 à 23h30

. payant Tarif A De 22 à 28€

Une coréalisation Rmn – Grand Palais et Festival Paris l’été Pour Paris l’été, et la Rmn – Grand Palais, avec une pièce mouvante et déambulatoire, Mette Ingvartsen s’empare de l’espace aérien du Grand Palais Ephémère. Le public est invité à la suivre dans cet ample vaisseau au gré d’un parcours chorégraphique ardent. C’est qu’elle s’inspire d’un contexte historique des plus étranges… À l’époque des épidémies et des famines, l’Europe médiévale a connu des flambées de danse irrépressibles : des hommes et des femmes se mettant à danser frénétiquement dans les rues pendant des jours, des semaines, sans pouvoir s’arrêter. Ces « chorémanies » restent encore largement inexpliquées ; maladie ou instrument de guérison ? Transe incontrôlable ou catharsis collective ? Mette Ingvartsen conçoit un solo en forme de réponse chorégraphique à l’urgence de notre propre situation pandémique : dans cette performance orale et physique, oscillant entre mouvement libérateur et pulsion incontrôlable, sa danse donne forme au potentiel contestataire du corps dansant. Distribution : Concept & performance Mette Ingvartsen Lumière Minna Tiikkainen Scénographie Mette Ingvartsen & Minna Tiikkainen Arrangements musicaux Mette Ingvartsen & Anne van de Star Costumes Jennifer Defays Dramaturgie Bojana Cvejić Traduction du texte Gilles Amalvi Directeur technique Hans Meijer Technicien son Anne van de Star Management Ruth Collier Production & administration Joey Ng Musique Affkt feat. Sutja Gutierrez, Scanner, Radio Boy, LCC, VII Circle, Kangding Ray, Paula Temple, Ron Morelli, Valanx, Anne van de Star Grand Palais éphémère 2 place Joffre 75007 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/the-dancing-public

