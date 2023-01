The Dance Centre Culturel Irlandais Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

The Dance Centre Culturel Irlandais, 7 février 2023, Paris. Le mardi 07 février 2023

de 19h30 à 21h00

. payant 5€, réservation conseillée Des premières répétitions de Mám sur la péninsule de Dingle à la première triomphale à Dublin, ce fascinant documentaire révèle le processus de création d’un chef-d’œuvre musical et chorégraphique. En présence du réalisateur Pat Collins Autour du soliste traditionnel Cormac Begley, du collectif musical européen s t a r g a z e, et des douze danseurs de la compagnie Teaċ Daṁsa, Mám est une merveilleuse production, jouée à guichets fermés et acclamée par la critique internationale. Le réalisateur Pat Collins en dévoile aujourd’hui les coulisses : en 2019, il a suivi la magique épopée de ce spectacle chorégraphié par Michael Keegan-Dolan, des premiers jours de répétition dans la péninsule de Dingle à la première triomphale lors du Dublin Theatre Festival. Ce fascinant documentaire montre la construction d’un chef d’œuvre et nous en dépeint le processus créatif. Peu à peu, Mám prend forme, musique et mouvements se marient, l’alchimie naît… Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/the-dance https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/the-dance

CCI

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Culturel Irlandais Adresse 5 rue des irlandais Ville Paris lieuville Centre Culturel Irlandais Paris Departement Paris

Centre Culturel Irlandais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

The Dance Centre Culturel Irlandais 2023-02-07 was last modified: by The Dance Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais 7 février 2023 Centre Culturel Irlandais Paris Paris

Paris Paris