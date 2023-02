The Damned – Cabaret Sauvage (Paris) CABARET SAUVAGE, 3 mars 2023, PARIS.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Connus pour être le premier groupe de punk rock britannique à sortir un single (New Rose en 1976), un album studio (Damned Damned Damned Damned en 1977) et à faire une tournée aux États-Unis, The Damned ont été cités comme des influences majeures dans l’émergence du punk hardcore et de la sous-culture gothique à la fin des années 1970 et au début des années 1980 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Depuis leur formation à Londres en 1976, leur dissolution puis leur reformation en 1991, la capacité des Damned à prendre leur musique au sérieux sans se prendre au sérieux leur a valu une base de fans extrêmement fidèle. Le nouvel album de The Damned est prévu pour 2023 et le groupe mené par Dave Vanian sera de passage à Paris le 3 mars au Cabaret Sauvage. The Damned The Damned

