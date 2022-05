The Damn Truth fait escale à Paris Petit Bain, 4 mai 2022, .

The Damn Truth fait escale à Paris

Petit Bain, le mercredi 4 mai à 20:00

Salle de concert flottante à Paris, le Petit Bain présente le groupe rock montréalais **_The Damn Truth_**, actuellement en tournée européenne. Derrière un look de hippies se cache la meilleure surprise rock québécoise de ces dernières années. Bob Rock ne s’y est pas trompé. Le producteur de The Cult, Metallica, Aerosmith, Mötley Crüe, Bon Jovi pour n’en citer que quelques-uns, n’a pas hésité à les prendre sous son aile pour produire leur dernier album **_Now Or Nowhere_**, avec le soutien des meilleurs ingénieurs multirécompensés aux Grammy Awards, Vance Powell et Nick DiDia. Forgé à l’école des tournées incessantes, le groupe a su s’imposer et faire grandir sa communauté de fans. Emmenés par la charismatique Lee-La Baum, dont la voix rappelle tantôt Janis Joplin, tantôt Beth Hart, The Damn Truth navigue habilement entre le rock rugissant des années 70 et le blues intense et vibrant de l’époque des Led Zeppelin, Rolling Stones, Neil Young et autre Jefferson Airplane. [[https://www.thedamntruth.com](https://www.thedamntruth.com)](https://www.thedamntruth.com)

20 € pré-vente / 23 €

En concert au Petit Bain

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Quartier de la Gare Paris



