THE CYBER REVOLUTION Atomic Cat, 12 juin 2022, Paris. Le dimanche 12 juin 2022

de 18h00 à 23h00

Entrée à 10€ (hors frais revendeur)

Que tu sois un elfe-alien, une cyber-sirène, un avatar holographique ou un simple humai rejoins-nous le Dimanche 12 Juin ! Après sa grande première, le Shelter Cabaret revient à l’Atomic Cat pour THE CYBER REVOLUTION !

Dans un futur aseptisé et lisse où les machines numériques ont pris le pouvoir et les hommes bioniques sont légions, les différentes populations sont soumises à une dictature digitale.

Mais dans cet univers hyper contrôlé, le Shelter Cabaret échappe à la surveillance des drones et autres patrouilles xénomorphes, permettant ainsi aux marginaux de se regrouper dans son abris afin de profiter d’un peu de répit et d’un spectacle où des créatures fantasques viendront leur tenir compagnie.

Que tu sois un elfe-alien, une cyber-sirène, un avatar holographique ou un simple humain (il parait que cette espèce est éteinte mais nous pensons que les derniers spécimens se cachent dans les profondeurs de la terre), rejoins-nous le Dimanche 12 Juin !

–

HORAIRES

18h00 ouverture des portes

20h00 début du spectacle

–

LIEU

L’Atomic Cat, 6 Pass. Thiéré, 75011 Paris

–

LINE UP

Maître de Cérémonie : A venir

Atomic Kitten : Maina

Dgin de Marbre

Lempcika Shy

Rozita Boum-Boum

Le Huit de ChaosPhotographes et vidéastes accrédités : Christian Azasoixantequatre, Stephane Derny et Pat Gen

Son : La Bûche

Caisse : Tenkä Jordison

Le Grand Chef : Tika Moore

–

PRIX

Entrée à 10€ (hors frais revendeur)

Préventes à 8€ au bar l’Atomic Cat

Lien billetterie : https://ypl.me/m15

Paiement sur place en liquide uniquement, Pas de CB !

–

MESURES SANITAIRES

En fonction des normes sanitaires en vigueur… Atomic Cat 6 Pass. Thiéré 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/645791453185444?active_tab=about contact.sheltercabaret@gmail.com https://www.facebook.com/ShelterCabaret https://www.facebook.com/ShelterCabaret https://ypl.me/m15

Photo : Paradoxal Studio Modèle : Olivia Grenadine Chloé Montage : Piel Orc

