The Cutting Edge / Lennon is Live Le Molotov, 8 octobre 2021, Marseille. The Cutting Edge / Lennon is Live

Le Molotov, le vendredi 8 octobre à 21:00

**Lennon is Live** Tribute to John Lennon par le groupe “Lennon is Live” …2 heures de concert pour redécouvrir l’oeuvre d’un des plus grands artistes de tous les temps … [https://www.facebook.com/LennonIsLive](https://www.facebook.com/LennonIsLive) **The Cutting Edge** – A Tribute to Bob Dylan The Cutting Edge, A Tribute to Bob Dylan est un groupe hommage au célébrissime Artiste Poète Auteur compositeur interprète qu’est Bob Dylan. [https://tribute2bobdylan.wixsite.com/the-cutting-edge](https://tribute2bobdylan.wixsite.com/the-cutting-edge)

6€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-08T21:00:00 2021-10-08T23:59:00

