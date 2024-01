The Cutting Edge La Maison Hantée Marseille, vendredi 16 février 2024.

The Cutting Edge ♫Tribute to Bob Dylan♫ Vendredi 16 février, 21h00 La Maison Hantée Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T21:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T21:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

The Cutting Edge, Tribute to Bob Dylan se produit à la maison hantée.

Remy Marietti Chant Guitare harmo

Jean-Philippe Meresse Drums

André Thus Claviers

Daniel Verdier Basse

Alexandre Geus Guitare electrique

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Maison Hantée 10 rue Vian, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]