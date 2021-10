THE CRUSH / DJ DJEL Espace des Libertés, 29 octobre 2021, Aubagne.

THE CRUSH / DJ DJEL

Espace des Libertés, le vendredi 29 octobre à 20:30

Concert événement dans le cadre du festival Impulsion, le rendez-vous de la culture hip-hop : THE CRUSH suivi d’un DJ set de DJ DJEL L’univers de The Crush est né du feeling entre Pakdjeen (Producteur polymorphe) et K-méléon (Mc) tous les deux issues du groupe marseillais LA METHODE, qui dans le melting pot de leurs expériences musicales et influences passées, nous donnent leur propre vision de la société. Une explosion musicale, un son organique, une claque auditive mêlant sample et acoustique vous embarque dans un hip-hop brut, classe, efficace. DJ Djel a.k.a Diamond Cutter est un DJ et beatmaker originaire de Marseille. Issu de la FF (Fonky Family), ce DJ compte parmi les plus talentueux et réputés d’Europe. RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE Horaires : De 20h30 à 23h Tarif : 5€ Lieu : Espace des Libertés à Aubagne Billetterie : [https://compagnieenphase.com/impulsion/impulsion-2021/](https://compagnieenphase.com/impulsion/impulsion-2021/) Photo de The Crush : Sidney On The Moon

5€

♫HIP HOP, RAP♫

Espace des Libertés Avenue Antide Boyer 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T23:00:00