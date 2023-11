« The Crowds » exposition numérique Centre Culturel Coréen Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 16 novembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Mr. Misang est un artiste coréen de renom dans le domaine des œuvres digitales NFT et du crypto-art.

Évoluant sur la scène mondiale, il utilise diverses formes telles que la bande dessinée, l’illustration et l’animation 2D pour créer des mondes fantastiques. Ses œuvres mettent en avant une vision unique du monde où l’expérience humaine moderne, mise en situation dans un contexte dystopique, est dépeinte avec une touche d’humour. Construisant tout un univers, Mr. Misang met ainsi l’accent à la fois sur les grands phénomènes et les petites narrations qui s’y inscrivent. Chaque œuvre offre une perspective multifacette mêlant harmonieusement des éléments sérieux et importants avec simplicité et mignonnerie, le tout s’unifiant dans une narration organique.

Ayant débuté son voyage dans le domaine des NFT en janvier 2021, l’artiste possède déjà un parcours impressionnant jalonné de présentations de ses œuvres sur différentes plateformes telles que SuperRare, Nifty Gateway ou encore Known Origin. Il a notamment bénéficié d’une exposition personnelle intitulée METALEPSIS, à Séoul, et a participé à plusieurs événements internationaux. En outre, il a présenté l’œuvre ’Blind talk’ au cours de l’événement NFC de Lisbonne de cette année. Mr. Misang dédie actuellement son style coloré et facétieux à la réalisation du projet Burning Souls.

Durant un mois, le Centre Culturel Coréen ouvre de nouveau ses portes à Mr. Misang en lui consacrant une exposition personnelle investissant les espaces de l’auditorium et de la ’Black Box Zone’ du rez-de-chaussée. Dans l’auditorium, les visiteurs pourront profiter d’une animation de 10 minutes retraçant le parcours de création numérique de l’artiste, tandis que la ‘Black Box Zone’ mettra en valeur ses œuvres emblématiques et ses nouvelles séries.

Tout comme l’indique son pseudonyme ’Mr. Misang’, qui se traduit par ’anonyme’ en coréen, l’artiste se fond harmonieusement dans le monde qu’il crée, recherchant ainsi une forme de symbiose avec ceux qui explorent son art. Une expérience captivante en perspective…

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Contact : https://www.coree-culture.org +33147208386 info@coree-culture.org

