The Crook & the Dylan’s Salle de Loisirs, 26 mars 2022, .

The Crook & the Dylan’s

Salle de Loisirs, le samedi 26 mars à 20:00

THE CROOK AND THE DYLAN’S Le plus Irish des groupes du Val d’Oise fête ses 10 ans avec un nouvel album « … And Beyond » ! Leur musique est spontanée, direct et à l’image de ces six potes : généreuse ! Patrick, l’auteur et chanteur d’origine Irlandaise fait suinter son Île dans chacun de ses textes et chacune de ses notes , la Guinness (et leur bière à eux : « La Crook »…) transpire dans sa voix atypique, éraillée et dans sa communion avec un public jamais bien sage. C’est une balade au milieu des plaines et au bord de la mer auquel vous convie ces musiciens bourrés d’énergie ! Les instruments acoustiques, guitare, violon, banjo, harmonica, mandoline, flûtes et biniou en tout genre font sonner ces chansons sans jamais trahir l’authenticité du groupe et de ses compositions ! Le combo basse-batterie-guitare électrique, clairement punk-rock, fracasse les salles et font lever les pieds et les mains lors de concerts qui durent tant que le public en redemande, et après 2 EP et 3 albums, le groupe a de quoi tenir longtemps ! Avec ce nouvel album « … And Beyond », retardé pour cause de « vous savez quoi », ils livrent un concentré de ce que les Crook savent faire de mieux : des chansons aux riffs simples mais efficaces, des thèmes que vous crierez bien longtemps après être partie du concert… et que vous détesterez chantonner des heures durant.

2,50 / 5 €

Dans le cadre du festival PassWorld

Salle de Loisirs Salle des fêtes de genainville, 95420 Genainville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T23:30:00