The Crazy Mozart – Cie El Mundo Costrini – Festival Vibra’mômes Flers, 4 juin 2022, Flers.

The Crazy Mozart – Cie El Mundo Costrini – Festival Vibra’mômes Jardin d’enfants du château Avenue du château Flers

2022-06-04 15:30:00 15:30:00 – 2022-06-04 16:20:00 16:20:00 Jardin d’enfants du château Avenue du château

Flers Orne

Clown-Cirque – partir de 4 ans

The Crazy Mozart est un duo fantaisiste, bruyant, clownesque et musical qui nous offre un concerto loufoque, original et décalé. Une symphonie de gags et de situations absurdes dont vous allez être complice.

Le public devient la chorale des deux musiciens fous qui font l’impossible pour sortir de ce chaos musical et burlesque. C’est généreux, interactif, cacophonique, surprenant et drôle. Après Niño Costrini, The Crazy

Mozart réjouira toute la famille !

Jardin d’enfants du château Avenue du château Flers

