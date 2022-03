The Courettes en showcase au Supersonic Records Supersonic Records, 13 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Le retour des showcases au disquaire Supersonic Records à Paris Bastille ! The Courettes est un duo garage qui n’est pas sorti de 1966 et qui pourrait bien être la sensation électrique du moment !

C’est le projet de la brésilienne Flavia Couri, ex-Autoramas et du danois Martin Wild. Ils font partie de ces groupes qui restaurent le magnifique esprit proto-punk des Sixties et qui emboîtent le pas à de prestigieux revivalistes des années 80 et 90 comme les Fuzztones, les Chesterfield Kings, les Dukes Of Stratosfear ou les Strollers.

-Showcase à 19h30

-Suivi d’une séance de dédicace

-L’album sera en vente sur place

Le groupe a signé avec le légendaire label britannique Damaged Goods Records, les mettant sur la même liste que les plus grandes icônes internationales du rock comme Buzzcocks, Manic Street Preaches, New Bomb Turks, Amyl and the Sniffers, Billy Childish, Captain Sensible et beaucoup d’autres.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet Paris 75012

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



