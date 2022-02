The Coudougnans + Alexandre Charles The Stag & Loar Pub, 26 mars 2022, Talence.

The Stag & Loar Pub, le samedi 26 mars à 20:00

Les soirées « Open bars » sont organisées par la MICS (Mission de Coopération qui regroupe les Scènes de musiques actuelles (SMAC) de l’agglomération bordelaise : Krakatoa, Rock School Barbey, Rocher de Palmer et Rock & Chanson). _Dans le cadre du plan de relance 2021 « Lieux et labels musique » porté par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) avec la MICS (Mission de Coopération des Scènes des Musiques Actuelles de la métropole de Bordeaux)._ **The Coudougnans** En famille, Raoul Ficel, le père (personnage incontournable de la scène blues française et connu pour ses blues en français) et Zoé, la fille (par ailleurs chanteuse et guitariste dans le groupe bordelais Country Pie) forment un duo acoustique tout en simplicité et en authenticité, avec un répertoire varié, Blues, Country/Blues, Country/Folk, entre compositions originales et reprises. **Alexandre Charles** Auteur, compositeur, interprète d’une chanson française poétique mâtinée de soul, de jazz et de rock, Alexandre Charles vous propose de faire prendre vie à ses chansons, le temps d’un concert, emportant l’auditeur dans un voyage chanté où texte et musique se répondent. Chaque chanson a son ambiance, son climat, offrant une large gamme d’émotions au public. Des chansons pour danser, s’émouvoir et se rassembler. Des chansons comme des paysages évoquant les tropiques, la Garonne. Influencé par les ténors de la chanson Claude Nougaro, Nino Ferrer, Léo Ferré, Jean Louis Murat…il présente aujourd’hui son premier Album intitulé “Estuaire”, sortie le 21 Juin 2021 pour lequel il s’est entouré de deux musiciens Bordelais de renom : Fernando Bonat à la batterie et aux percussions ( Afro Social Club, Cie Al Cantara…) et Nirina Ralambohavana à la basse (My Dear Silence, Winter Blues Band …). Le trio propose un spectacle vivant, vibrant de l’énergie des textes et de ceux qui les portent, placé sous le signe de l’Estuaire, comme une zone d’échange et de passage, à la fois un appel au large, et une invitation à découvrir l’Aquitaine sur des rythmes d’ailleurs. Être ailleurs mais sans bouger d’ici, toute la magie est là. **RETROUVEZ AUSSI** – jeudi 4 novembre 2021 à la Tencha – avec la Rock School Barbey : Collectif de DJ La Jimonière, CMD+O et Bobbi Watson (passée) – samedi 12 mars 2022 au Central de Brazil – avec le Rocher de Palmer : Alê Kali + Invités – samedi 23 avril 2022 au Lucifer – avec le Krakatoa : Here(in) + Ita et Mike

Entrée libre

Les 4 SMAC de l’agglomération s’associent à 4 bars et vous proposent 4 belles soirées pour mettre en valeurs artistes, créations et scènes indépendantes.

The Stag & Loar Pub 2 Rue Pacaris, 33400 Talence Talence Thouars Gironde



2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T23:00:00