DUO LARDIERE / LE MAUFF Vendredi 24 novembre, 20h00 THE CORNISHMAN

Un accordéon et un violon, voilà le duo rythmique et mélodique qui enchante les oreilles et chatouille les pieds des Bretons du pays nantais. Depuis le cœur du vignoble nantais où ils résident, les deux compères, riches de leurs expériences en musique fest-noz au sein de nombreux groupes, nous concoctent une musique énergique, efficace et subtilement arrangée, dans laquelle les deux instruments complices s’accompagnent chacun leur tour, laissant à l’autre le champ libre pour exprimer son art.

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Musique bretonne