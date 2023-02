Conférence – En route vers l’écoconception de services numériques The Corner Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Conférence – En route vers l’écoconception de services numériques The Corner, 1 mars 2023, Brest. Conférence – En route vers l’écoconception de services numériques Mercredi 1 mars, 18h30 The Corner

Gratuit sous inscription

Conférence gratuite par l’antenne brestoise de Designers éthiques sur l’écoconception de services numérique par Julien Wihelm The Corner 149 rue Pierre Semard, Brest Brest 29200 Finistère Bretagne Toujours plus dépendante au Numérique, notre société se heurte peu à peu à ses impacts sur le vivant. Pendant 1h30, venez découvrir en quoi l’écoconception de services numérique (sites web, application, logiciels) est une priorité et comment en amorcer la démarche. Que vous travaillez seul ou en équipe, que vous interveniez en phase de conception, de réalisation ou encore lors de la production de contenu, tout le monde est concerné ! Alors : ferez-vous du Numérique un problème, ou une solution ? Pour qui Professionnels travaillant dans le numérique (designers, développeurs, PO/PM) Personnes voulant en découvrir plus sur le sujet Julien Wihelm Acteur polyvalent du Numérique Responsable, Julien en défend la sobriété, l’inclusion et la diversité. Autodidacte assumé, il s’est spécialisé dans l’écoconception et l’analyse de performance environnementale de services numériques pour entendre ses convictions personnelles. Avec Temesis, il intervient en tant qu’expert en écodéveloppemeny Web auprès des entreprises privées et publiques pour faciliter la prise en compte des répercussions environnementales & sociétales de leurs services numériques, suggérer des axes d’amélioration, mais aussi piloter des transformations à impacts positifs. En parallèle, il conçoit avec Awebsome des solutions web coresponsable pour professionnels engagés et des alternatives efficientes aux outils disproportionnés du marché.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T18:30:00+01:00

2023-03-01T20:30:00+01:00

