The Cool & Remix Launch Party L’Alimentation Générale, 31 mai 2023, Paris.

Le mercredi 31 mai 2023

de 21h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Dub-Stuy et Dubquake Records posent leurs platines à l’Alimentation Générale pour un évènement Dub exceptionnel et familial au line up chargé !

À l’occasion de la sortie du Cool & Relax Remix et de son pack collector, Le label d’O.B.F et le label de Brooklyn mobilisent la crème de leurs contacts et de leurs équipes pour créer des ponts entre New-York, Genève et Paris !

Au programme Dj Sets, rencontre et dédicaces des 100 « Cool & Remix Collector Pack » incluant le maxi « Cool & Relax » de Dubamine et Nazamba, le single Cool & Relax Remix d’O.B.F et une illustration réalisée par l’artiste Kiki Picasso fondateur du collectif Bazooka.

Avec Dub-Stuy, Rico O.B.F, Edica+, Von D, Stepart et T.W.M au contrôle, avec Jonnygo Figure au micro, l’Alimentation Générale se transforme en place forte de la scène dub le temps d’un mercredi soir !

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/K4mULE8S

