Dernier album : "Look Out!" Le supergroupe de jazz formé par Billy Harper, Eddie Henderson, George Cables, Cecil McBee, Billy Hart, David Weiss & Donald Harrison, aka THE COOKERS, est de retour avec un sixième album enregistré pour le compte du label londonien Gearbox. Dans « Look Out! », le formidable septet all stars évoque l'esprit virulent, rentre-dedans, du milieu des années 60 avec une collection d'originaux post-bob bouillonnants marqués par la puissance et la virtuosité qu'on pourrait attendre des poids lourds du jazz aujourd'hui. Alors que bon nombre des doyens représentants du jazz traditionnel sont à la tête de leur propre groupe, cette formation est l'une des seules à être composée de musiciens d'un tel calibre et, pourtant, à opérer de façon équitable depuis ses débuts. Certains membres des Cookers ont passé le cap des 70 ans et jouent avec une vigueur et une sagesse qui découlent d'une vie dédiée à la musique. Chaque chorus, chaque thème joué à l'unisson, chaque solo, chaque phase de question/réponse, est l'illustration parfaite de l'immense talent des musiciens, et peut-être plus encore, de la cohésion de leurs personnalités. Après plus de 12 années passées ensemble, le niveau déjà très élevé de musicalité de ces improvisateurs légendaires et vétérans ne cesse jamais d'augmenter, la preuve avec cette nouvelle relecture de leur musique exigeante et toujours aussi novatrice.

