2022-06-25

Le Concert of Europe, que dirige le brillant Johannes Ullrich, est la concrétisation d’un vieux rêve : le rêve de manifester et même, de réaliser effectivement l’Europe grâce à la création d’un orchestre symphonique de qualité, où œuvreraient des musiciens issus des 51 pays de l’Europe…

(Par Marc Chaudeur) – L’Orchestre et l’Association qui le soutient veulent faire concerter jeunes et moins jeunes musiciens, confirmés ou moins expérimentés, dans la célébration de cette Europe culturelle que nous appelons de nos vœux – une célébration inspirée par un esprit nouveau, renouvelé, face aux populismes montants et aux tendances isolationnistes actuelles. Par la communion et la réunion harmonieuse de singularités, la musique est le moyen par excellence de cette réalisation.

« Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie » (Beethoven). La Musique est une Révélation plus haute que tout sagesse et toute philosophie, nous rappelle Johannes Ullrich. Plus haute, parce qu’au delà des mots, elle nous fait accéder à l’universel humain ; cet universel qui est le but même de la culture européenne.

Johannes Ullrich, qui dirige le Concert of Europe, est né à Reutlingen. Il reçoit plusieurs prix. Il étudie à Tübingen, puis à Oxford, Ohio. Il apprend et enseigne la direction musicale en Allemagne, aux Etats-Unis et au Mexique, puis à Stuttgart et à Philadelphie. Après avoir acquis une riche expérience dans le monde entier comme chef invité, il fonde l’Association « Gesellschaft für eine musikalisches Europa » à Weimar, puis l’ Association Friends of the Concert of Europe, qui sert de base à l’organisation des concerts de l’Orchestre. Johannes Ullrich développe des intentions très précises et concrètes : l’ organisation de voyages-concerts dans toute l’Europe et au-delà, pour promouvoir le plus largement possible ce projet européen musical et social – et gagner ainsi des partisans et des soutiens.

Utiliser la musique comme la plus efficace force d’inspiration et d’union entre les hommes, et gagner à cela des villes de résidence dans tous les Etats européens. Servir ainsi d’agent médiateur. Favoriser les rencontres, et même les chocs, entre les diverses formes de musique pour éveiller le goût de la musique classique au sein d’un public jeune. Œuvrer pour la paix et l’entente, et développer grâce à la musique une réflexion sur l’Europe future: le Concert of Europe servira ainsi de générateur d’idées. Et enfin, promouvoir et propager l’action de l Orchestre à l’extérieur, au-delà de l’Europe.

