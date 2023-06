Riparia & Birdhouses The Community Centre Pantin, 8 juillet 2023, Pantin.

Riparia & Birdhouses 8 – 23 juillet The Community Centre Entrée libre sur inscription à l’entrée

Présentation

Expositions Riparia & Birdhouses

The Community

Dates 8.7.-23.7.

Riparia est une exposition collective présentant le travail de Ines di Folco et Frederik Exner. A travers la peinture et la sculpture, les univers des deux artistes plasticiens sont réunis dans cette exposition à travers leur intérêt et leur recherche sur la métaphore du fleuve, ses dimensions symboliques et poétiques. Le projet est soutenu par Mondes Nouveaux – Ministère de la Culture.

Inès Di Folco et Frederik Exner ont focalisé leurs recherches sur le non-humain.e, les amphibien.nes, les êtres supra-naturel.les, l’exploitation des rivières et leurs conséquences sur l’environnement. Les phénomènes de résistance et de résilience qui en découlent les ont passionné. Iels se sont réapproprié plastiquement les

dispositifs que la nature et le monde invisible, parfois surnaturel, mettent en œuvre pour s’adapter perpétuellement, pour défendre leurs intérêts et leur bon fonctionnement. L’intelligence et la résilience de certaines espèces, de certains mythes, conçus et transmis pour nous ouvrir les yeux. En mariant amphibie, histoire et musique religieuse afro-cubaine, histoire de la soierie, moyen âge africain et mythes antiques, Inès Di Folco et Frederik Exner ont suivi les traces d’un monde à venir ou perdu, rêves partagés entre différents peuples, un nuage fait de songes et d’étranges déjà-vus métaphysiques. Cette exposition, c’est le souhait de semer des graines et de glaner les gestes et les traces laissées par une partie du monde, restée est en éveil, alerte et puissante face aux ruines. En traversant différents âges, de la préhistoire à l’époque actuelle, les œuvres tissent un réseau qui relierait le monde animal et la mythologie à l’Histoire contemporaine.

Frederik Exner

Le travail de Frederik est une invitation dans une imagerie qui s’apparente à une logique mythologique, peuplée de créatures ambigües, à la fois proies et prédatrices. Son univers est finement construit, détaillé et défini ; il n’appartient pas aux humain.es et rend tour à tour l’étranger familier et le familier étranger.

Frederik Exner est sculpteur, né à Aarhus au Danemark, il est diplômé de la Royal Danish Academy of Fine Arts de Copenhague (2019). En 2020 et 2021, il réside à Paris, à la Villa Belleville puis au DOC. En 2022, il obtient son DNA à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Les œuvres de Frederik Exner ont récemment été présentées au Danemark (Sweet to Tongue and Sound to Eye, Augstiana, Augustenborg, 2022 ; The sun rises in peculiar ways, Gether Contemporary, 2022), en Allemagne (Set Phosphenes, exposition collective à Studio for Artistic Research, Düsseldorph, 2022) et à Paris (La mystérieuse affaire des styles, Villa Belleville, 2021 ; slit it, slit it, shed it, shed it, rip it, rip-it, RIBBET RIBBET, Fondation Pernod Ricard, 2022).

Inès di Folco

La démarche d’Inès Di Folco entrelace temporalité, fiction et archive et met en avant les mythes et pratiques rituelles dans le monde. Travaillant sur des durées plus ou moins longues, de quelques mois à plusieurs années, les œuvres sont composées de strates d’histoires, de scènes à la manière de palimpsestes et communiquent entre elles. Chaque tableau constitue alors un fragment d’un paysage mental onirique. Des éclats colorés se détachent sur des fonds sombres tandis que l’artiste joue avec des effets de flou, expérimente avec des pigments, des matériaux et des textures. Par ces figurations, elle propose de nouveaux récits, personnels ou historiques, en dehors d’un regard occidental hégémonique.

Née en 1993 à Paris, Inès vit et travaille à Paris. Elle diplômée des Beaux-Arts de Paris. En 2022, elle est lauréate du Prix Sitel dans le cadre du Jeune Création et du prix d’acquisition Because of Many Suns à l’occasion de la foire Art-O-Rama. Son travail a été présenté à la galerie Anne de Villepoix (Paris), La Corvée (Paris), la galerie Agnès B Hors Les Murs (Paris), à la Friche Belle-de-Mai (Marseille), au FRAC Lorraine (Metz), au Salon de Normandy (Paris), à la Biennale Carbone (Saint-Etienne), à SISSI club (Marseille) et avec Drawing a Blank (Londres). Elle a a édité plusieurs livres d’artistes avec Elena Valtcheva et la complicité de la maison d’édition Red Lebanese et co-crée les groupes Rose Mercie et Pira Pora.

***

En parallèle de l’exposition “Riparia”, présentée à The Community Centre à Pantin (9 rue Méhul), The Community est heureuse de présenter l’exposition collective “Birdhouses” (en français ‘maisons d’oiseaux) dans son espace jardin (13 rue Méhul).

Exposition “Birdhouses” est organisée par Margaux Dewarrat et Stefania Carlotti, les deux co-commissaires de l’espace artistique 13 Vitrine (Renens, CH). Elles invitent des artistes de la scène locale et internationale à intervenir mensuellement dans leur vitrine et le jardin.

A Pantin, le 13 Vitrine invite un groupe d’artistes pour créer leurs propres nichoirs et les installer aux quatre coins du jardin de The Community. Elles ont demandé à une vingtaine d’artistes de participer à cette exposition, qui est une occasion de faire se rencontrer l’art et l’architecture avec le jardin, ses habitants et ses visiteurs. Les nichoirs, installés dans le jardin, sont laissés vivre dans l’espace pendant un certain temps, laissant le temps aux oiseaux de s’y habituer et même de s’y installer.

Artistes :

Noémie Bablet

Tudor Ciurescu

Alexandre Ferreira & Solveig Burkhard

Gilles Jacot

Virginie Jemmely

Mandine Knopfel

Camille Lichtenstern

Ardita Meha

Karen Amanda Moser

Alice Polo & Matteo Pomati

Plume Ribout Martini

Hanna Rochereau

Alan Schmalz

***

A l’occasion de ces deux expositions nous avons prévenu d’organiser un workshop avec les artistes dans l’espace jardin. Le workshop est dirigé par deux artistes de l’exposition “Birdhouses” qui réaliserons aux enfants un atelier afin de bâtir son propre nichoir.

The Community Centre 9 et 13 rue Méhul, 93500, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France https://thecommunity.io/ https://www.instagram.com/thecommunityparis/?hl=en [{« type »: « email », « value »: « info@thecommunity.io »}] The Community est une plateforme d’échanges pluridisciplinaires gérée par un collectif.

Depuis sa fondation en 2016, The Community a bénéficié d’un fort ancrage international. L’association a travaillé avec plus de 300 artistes issus de 40 pays. Le 22 mai 2021, le collectif a inauguré The Community Centre, un nouvel espace situé aux 9 et 13 rue Méhul à Pantin, d’une surface de 500m2 incluant un jardin extérieur.

Le Centre a pour principale vocation de favoriser l’accès aux arts et à la culture pour tous, de soutenir la création contemporaine sous toutes ses formes et de décloisonner les disciplines artistiques. Le centre présente une programmation explorant les intersections mouvantes entre les activités culturelles et sociales. Imaginé comme une alternative aux modèles institutionnels, The Community Centre est dédié à la programmation culturelle et interdisciplinaire, sous la forme d’expositions, de concerts, de performances et de conférences. L’objectif est de mettre en valeur des pratiques artistiques à la croisée de plusieurs disciplines, des arts visuels à la mode en passant par la musique et l’édition. Métro : Église de Pantin – Ligne 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:00:00+02:00

2023-07-23T11:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00