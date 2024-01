THE COMICS DC THEATRE A L’OUEST Auray, jeudi 15 février 2024.

The Comics D.C est un comedy-club créé en 2018 à Auray par trois bretons ultra-motivés.Le but est simple : proposer au public de découvrir les humoristes locaux, et créer des spectacles artisanaux et chaleureux. Ce cadre privilégié permet aux humoristes en herbe de tenter l’aventure de la scène à leur manière, et pour certains d’y prendre goût dans la durée.Et la bonne nouvelle, c’est qu’en 2023, The Comics D.C débarque sur la scène du Théâtre à l’Ouest d’Auray !Chaque mois, venez découvrir la scène locale de l’humour nouvelle génération ! Des surprises, de l’humour noir au stand-up, de l’interaction avec le public aux personnages loufoques, les univers singuliers se succèderont pour votre plus grand plaisir ! Le tout orchestré de main de maître par Marion et Théo, et animé par Matthieu Play.Alors, à très bientôt au Théâtre à l’Ouest !

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56