du mercredi 2 février au samedi 5 février à Westfield, Euralille, Lille

### Du 02 au 05 février 2022 **Comedy club virtuel, Metaverse, XR, humour,** ces termes vous parlent? Si non, voilà l’histoire, du premier Comedy Club virtuel, ce projet ambitieux de metaverse de l’humour, inédit et made in Lillarious ! En collaboration avec les meilleurs talents de la tech, les équipes de Grégoire Furrer Productions se sont mobilisées pour développer une technologie majeure au service du rire francophone. Le dispositif sera ouvert au grand public du **mercredi 2 au samedi 5 février 2022 toute la journée à Westfield Euralille, en accès libre !** Le Comedy Club Virtuel proposera un espace virtuel dans lequel chacun pourra rencontrer, échanger et jouer avec les artistes, sur le terrain de l’improvisation, où le but est de rassembler les talents et le public du monde entier. Grâce à un casque VR, vous serez complètement immergés dans un monde virtuel ! Rendez-vous sur la « place du village », participez à des animations telles que le pictionnary ou la compétition de blagues, échangez avec vos amis virtuels ! Les possibilités sont infinies. Venez nous voir ! ### Infos pratiques Dates : du 02 au 05 février 2022 Heure : de 11h à 19h Lieu : Westfield Euralille Prix : en accès libre ! Pour rencontrer ses humoristes préférés c’est tous les jours à 15h !

Westfield,Euralille,Lille 100 Av. Willy Brandt, 59777 Lille, France

2022-02-02T11:00:00 2022-02-02T19:00:00;2022-02-03T11:00:00 2022-02-03T19:00:00;2022-02-04T11:00:00 2022-02-04T19:00:00;2022-02-05T11:00:00 2022-02-05T19:00:00

