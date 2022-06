The Colored Museum – Lecture dramatique Avignon Catégories d’évènement: 84000

The Colored Museum – Lecture dramatique, 12 juillet 2022 16:30, Avignon. The Colored Museum est une pièce du dramaturge afro-américain George C. Wolfe. Le spectacle se déroule dans un musée fictif habité par des figures afro américaines emblématiques qui révèlent de façon satirique les problématiques dominantes de la culture afro-américaine. La pièce explore les thèmes du racisme, des stéréotypes, des conflits intra-communautaires dans la culture noire et de l’héritage permanent de l’esclavage et de la ségrégation. Auteur, interprète et metteur en scène Raymond Dikoumé vous propose à travers cette mise en bouche de découvrir cette œuvre, son univers et les questionnements identitaires qu’elle soulève. Vous assisterez ainsi aux prémices d’une publication et d’une création qui verra le jour au printemps 2023. *Lauréat 2021 du prix d’aide à la traduction de la Maison Antoine Vitez

