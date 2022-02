« THE COLD SONG PROJECT » de Vanasay Khamphommala & Clara Olivares au T13 / Glacière Théâtre 13 – Glacière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« THE COLD SONG PROJECT » de Vanasay Khamphommala & Clara Olivares au T13 / Glacière Théâtre 13 – Glacière, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 24 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

« The Cold Song Project » est une performance continue de 50 minutes au cours de laquelle Clara Olivares et Vanasay Khamphommala interrogent notre rapport au temps, espace dans lequel s’inscrivent toutes les expériences de nos vies, mais aussi processus qui nous rapproche inexorablement de notre propre fin. Avec les musiciens de l’Orchestre de chambre de Paris. Sur une pulsation ininterrompue, subtilement modulée par l’électronique, se succèdent des bribes d’expériences rendues sensibles par la musique, étranges ou familières, kaléidoscope de sensations, de registres et d’émotions. Après une quinzaine d’années d’un partenariat fructueux basé sur le croisement de leurs disciplines respectives et de leurs publics, l’Orchestre de chambre de Paris et la nouvelle direction du Théâtre 13 ont fait le choix de refonder leur collaboration. À l’occasion de cette nouvelle saison, ils proposent ensemble une forme de théâtre musical avec la complicité d’une nouvelle génération d’artistes. Une création inédite, mêlant à la fois les genres artistiques, les codes du théâtre et ceux de la musique. Distribution Un projet de Clara Olivares et Vanasay Khamphommala Clara Olivares : électronique Vanasay Khamphommala : Performance Nathalie Crambes, violon Benoît Grenet, violoncelle Kevin Galy, clarinette NN, piano Théâtre 13 – Glacière 103A boulevard Auguste Blanqui Paris 75013 Contact : 01 45 88 62 22 reservations@theatre13.com https://theatre13.com/saison/spectacle/the-cold-song-project https://www.facebook.com/LeTheatre13 Concert;Musique;Spectacle musical

Date complète :

2022-03-24T20:00:00+01:00_2022-03-24T21:00:00+01:00;2022-03-25T20:00:00+01:00_2022-03-25T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre 13 - Glacière Adresse 103A boulevard Auguste Blanqui Ville Paris lieuville Théâtre 13 - Glacière Paris Departement Paris

Théâtre 13 - Glacière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« THE COLD SONG PROJECT » de Vanasay Khamphommala & Clara Olivares au T13 / Glacière Théâtre 13 – Glacière 2022-03-24 was last modified: by « THE COLD SONG PROJECT » de Vanasay Khamphommala & Clara Olivares au T13 / Glacière Théâtre 13 – Glacière Théâtre 13 - Glacière 24 mars 2022 Paris Théâtre 13 - Glacière Paris

Paris Paris