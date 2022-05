The CODE Hip Hop France Le Zénith Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Le Zénith, le samedi 28 mai à 17:30

**« Préparez-vous à vivre une expérience inédite»** La première édition du Battle THE CODE HIP HOP France sera présentée au Zénith d’Orléans devant plus de 5000 spectateurs. **Une ambiance qui s’annonce des plus survoltées !** Le “paysage artistique” Français a du talent en ce qui concerne les battles. Beaucoup de nos danseurs nationaux ne sont plus à présenter car ils portent haut les couleurs de notre drapeau bien au-delà de nos frontières. **Nos jurys aguerris feront preuve d’exigence…** Danseurs, saurez-vous mettre des étoiles pleins les yeux à notre jury et à notre public ? Réponse le **samedi 28 mai 2022**, au **Zénith d’Orléans** ! Les compétiteurs s’affronteront en 2 vs 2 pour défendre les couleurs de leur ville mais surtout remporter le fameux titre de vainqueur de la compétition. Les participants seront inscrits dans l’une des trois catégories présentée au concours : * Break * Popping * Hip Hop Cette compétition demandera aux challengers de faire preuve d’innovation et d’avoir leur propre signature artistique. Un jury de renommée internationale, reconnu dans le milieu du Hip Hop de par leur palmarès, déterminera les vainqueurs de chaque catégorie. **Un événement à ne manquer sous aucun prétexte !** + d’infos : [[https://thecodehiphop.fr/](https://thecodehiphop.fr/)](https://thecodehiphop.fr/) Billetterie : [[https://thecodehiphop.fr/billetterie](https://thecodehiphop.fr/billetterie)](https://thecodehiphop.fr/billetterie)

Un concept innovant, regroupant un concours chorégraphique , un battle et des workshop ! Le Zénith 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans Loiret

