Arles Bouches-du-Rhône Hypnotique, The Clock est un montage vidéo de 24 heures réalisé à partir de milliers de bribes, de séquences, toutes issues de films de cinéma, dans lesquels l’heure affichée à l’écran est la même que l’heure réelle. Sans début, ni fin, ces scènes s’enchaînent au fil d’une projection qui entraîne le spectateur dans une fiction temporelle presque au rythme de son propre cœur, sorte de sablier en bande originale d’où file notre propre vie.



Des Simpsons, en passant par Pulp Fiction ou bien Retour vers le futur, The Clock est un hommage à l’histoire du cinéma et aux images en mouvement qui traitent et représentent le temps.



Des places seront disponibles sur place le soir même (dans la limite des places disponibles).

