The Climb Alpe d’Huez Palais des Sports et des Congrès Huez Catégories d’Évènement: Huez

Isère

The Climb Alpe d’Huez Palais des Sports et des Congrès, 17 juin 2023, Huez . The Climb Alpe d’Huez 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez Palais des Sports et des Congrès Huez Isere Palais des Sports et des Congrès 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez

2023-06-17 – 2023-06-17

Palais des Sports et des Congrès 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez

Huez

Isere THE CLIMB Alpe d’Huez est un rendez-vous cycliste comprenant un contre-la-montre individuel de 15km à l’assaut des 21 virages de l’Alpe d’Huez, et une fête d’après-course pour célébrer le lancement de la saison estivale dans la station. +33 4 76 11 44 44 http://www.theclimb-alpedhuez.com/ Palais des Sports et des Congrès 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez Huez

dernière mise à jour : 2022-09-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Huez, Isère Autres Lieu Huez Adresse Huez Isere Palais des Sports et des Congrès 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez Ville Huez lieuville Palais des Sports et des Congrès 70 Avenue de Brandes, 38750 Huez Huez Departement Isere

Huez Huez Isere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huez /

The Climb Alpe d’Huez Palais des Sports et des Congrès 2023-06-17 was last modified: by The Climb Alpe d’Huez Palais des Sports et des Congrès Huez 17 juin 2023 38750 Huez Palais des Sports et des Congrès Huez Isere 70 Avenue de Brandes Isère Palais des Sports et des Congrès Huez

Huez Isere