The Cinelli Brothers au Cargo de nuit Le Cargo de Nuit Arles, vendredi 5 avril 2024.

The Cinelli Brothers en concert le vendredi 5 avril au Cargo de Nuit !

The Cinelli Brothers, ce sont des musiciens multi instrumentistes qui s’inspirent du Blues pour proposer un répertoire situé quelque part ailleurs vers le rock et la pop, ils écrivent et jouent des titres diablement efficaces avec des harmonies vocales que peu de groupes sont capables de faire sur scène



Ajoutons à cela un look hyper étudié, vintage et une détermination à réussir qui les a déjà menés à la victoire au UK Blues Challenge cette année et on a tous les ingrédients pour faire de The Cinelli Brothers un des groupes majeurs de la scène musicale actuelle!



*Offre Adhérent 1 place achetée = 1 place offerte 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 21:30:00

fin : 2024-04-05 23:00:00

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

