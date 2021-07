Thé Ciné ★ Le Doulos La Halle des Épinettes, 13 mai 2022-13 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Thé Ciné ★ Le Doulos

La Halle des Épinettes, le vendredi 13 mai 2022 à 14:30

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Thé Ciné**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une projection en partenariat avec le [Conseil Communal d’Action Social](http://issy.com/vie-quotidienne/solidarite/acteurs/le-centre-communal-d-action-sociale/les-missions-du-centre-communal-d-action-sociale) pour la projection du long-métrage : Le Doulos, vendredi 13 mai 2022 à 14h30, durée 1 heure 44 minutes, tout public, VF ———————————————————————————- À sa sortie de prison, Maurice Faugel apprend le meurtre de sa femme et, consumé par le désespoir, tue le receleur chez qui il logeait avant de lui voler ses bijoux. Puis, il prépare un casse avec son complice Rémy et demande l’aide de Silien pour le matériel. Ce dernier, appelé le doulos, est craint par tous car on le prend pour un indicateur de la police. [[https://www.youtube.com/watch?v=HDvEzZ1ACKc](https://www.youtube.com/watch?v=HDvEzZ1ACKc)](https://www.youtube.com/watch?v=HDvEzZ1ACKc) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée gratuite sur réservation en ligne indispensable

Ciné-club, en semaine, en après-midi en partenariat avec le CCAS

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



