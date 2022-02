Thé ciné ★ En haut de l’affiche La Halle des Épinettes, 18 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](https://www.lafeteducourt.com/) du 16 au 22 mars 2022, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival acccueille à la Halle des Épinettes une projection suivie d’un échange : Courts métrages du programme “EN HAUT DE L’AFFICHE” sélectionné par la Fête du court métrage : projection de 5 films, vendredi 18 mars 2022 à 14h30, durée 1h19. Tout public. —————————————————————————————————————————————————————————– En haut de l’affiche : de nouveaux visages aux plus familiers, nos comédiens mettent l’ambiance dans ces 5 films humoristiques ! -LES AOÛTIENS de Hugo Benamozig et Victor Rodenbach – 2014 / 19mn -SERVAL ET CHAUMIER, MAÎTRES DES OMBRES de Bastien Daret et Arthur Goisset – 2016 / 20mn -LA QUEUE de Yacine Sersar – 2013 / 10mn -MON DERNIER RÔLE de Olivier Ayache-Vidal – 2006 / 14mn -L’ÂGE DE RAISON de Mathilde Petit – 2015 /16mn _La 6ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la magie du court et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et partout près de chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

