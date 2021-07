Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Thé Ciné ★ Aimer, boire et chanter La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle de projections ★ **Thé Ciné**, la Halle des Épinettes vous accueille pour une projection en partenariat avec le [Conseil Communal d’Action Sociale](https://www.issy.com/equipements-et-services/solidarite-aides) pour la projection du long-métrage : Aimer, boire et chanter, vendredi 10 décembre 2021 à 14h30, durée 1 heure 48 minutes, tout public, VF —————————————————————————————————– Les derniers jours d’un acteur condamné qui tente, à travers les répétitions d’une pièce, de séduire trois femmes faisant partie de ses couples d’amis. [[https://www.youtube.com/watch?v=xd-FAPo5QXs](https://www.youtube.com/watch?v=xd-FAPo5QXs)](https://www.youtube.com/watch?v=xd-FAPo5QXs) _La Halle des Épinettes adhère à_ [_INTER FILM_](http://cineclubs-interfilm.com/) _fédération de Ciné-Clubs et Associations, agréée et « habilitée à diffuser la culture par le film » par les Ministères de la Culture, de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative._

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ciné-club, en semaine, en après-midi en partenariat avec le CCAS

