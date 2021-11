The Choices ( Jenny Woo ) Le Molotov, 16 décembre 2021, Marseille.

The Choices ( Jenny Woo )

Le Molotov, le jeudi 16 décembre à 21:00

THE CHOICES (JENNY WOO) ’77 punk rock / power pop Le groupe est né en janvier 2019 en banlieue parisienne, une collaboration entre les amateurs français et canadiens de The Buzzcocks, The Clash, The Stooges et The Exploding Hearts et plus encore. Le son imite les riffs à basse énergie et à l’énergie brute du pur punk des années 1970, tandis que les harmonies et les paroles sont grandement inspirées d’histoires d’amour et de vie. Le groupe a sorti son premier EP « Owner of My Heart » en novembre 2019 sur Randale Records. Si vous recherchez des refrains entraînants, des riffs rock’n’roll et des attitudes punk rock, vous avez le choix. Vive The Choices ! facebook.com/thechoicespunkrock/ [https://www.youtube.com/watch?v=6vV4bqRk0VI](https://www.youtube.com/watch?v=6vV4bqRk0VI) [https://www.youtube.com/watch?v=Q7q56VTQs9c](https://www.youtube.com/watch?v=Q7q56VTQs9c) [https://www.youtube.com/watch?v=2ChCs1ETZ48](https://www.youtube.com/watch?v=2ChCs1ETZ48)…

7€ en pré-vente

♫PUNK ROCK♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T21:00:00 2021-12-16T23:59:00