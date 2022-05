THE CHEF [FÊTE DE L’EUROPE : L’ANGLETERRE] Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

THE CHEF [FÊTE DE L'EUROPE : L'ANGLETERRE]

du mercredi 4 mai au dimanche 8 mai à Espace culturel Robert-Doisneau

du mercredi 4 mai au dimanche 8 mai à Espace culturel Robert-Doisneau

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. _Collation offerte le 8 à 16h, aux spectateurs des 2 projections._ DRAME / THRILLER DE PHILIP BARANTINI AVEC STEPHEN GRAHAM… G-BRETAGNE – 2022 – 1H34 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

