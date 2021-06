Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges THE CELTICS TRAMPS Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

THE CELTICS TRAMPS Remiremont, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Remiremont. THE CELTICS TRAMPS 2021-07-17 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-17 22:30:00 22:30:00

Remiremont Vosges The Celtics Tramps est une joyeuse bande de 9 musiciens naufragés qui jouent de la musique irlandaise et des chants de marins, prêts à vous faire danser comme on le faisait jadis.

Leurs chansons se préparent à l’abordage des coins de rues, pubs, salles de spectacles en manque de vibrations folkloriques. Un répertoire ancien revisité, des classiques que tout le monde peut chanter. Ces gais lurons vous embarqueront vers des rivages irlandais, rocks et celtiques dans un concert à couper le souffle. En cas de mauvais temps, repli au Centre Culturel Gilbert Zaug. The Celtics Tramps est une joyeuse bande de 9 musiciens naufragés qui jouent de la musique irlandaise et des chants de marins, prêts à vous faire danser comme on le faisait jadis.

Leurs chansons se préparent à l’abordage des coins de rues, pubs, salles de spectacles en manque de vibrations folkloriques. Un répertoire ancien revisité, des classiques que tout le monde peut chanter. Ces gais lurons vous embarqueront vers des rivages irlandais, rocks et celtiques dans un concert à couper le souffle. En cas de mauvais temps, repli au Centre Culturel Gilbert Zaug. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Remiremont Adresse Ville Remiremont lieuville 48.01576#6.59167