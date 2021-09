Nilvange Le Gueulard Plus , Nilvange Moselle, Nilvange The Celtic Tramps Le Gueulard Plus | Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Le Gueulard Plus | Nilvange, le vendredi 17 décembre à 20:30

Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, The **Celtic Tramps** est né de l’envie de nous faire guincher comme au temps jadis, et de nous conter des histoires fabuleuses entre mythe et réalité. Bardes des temps modernes, ils mixent guitares et batterie avec moult instruments traditionnels. Entre folk et rock, ces « musiciens naufragés » feront escale au Gueulard Plus pour répandre la joie et l’ivresse, raconter la vie, l’amour, la guerre et l’amitié.

14.00 €

Musique celtique Le Gueulard Plus | Nilvange 3 rue Victor Hugo, 57240 Nilvange Nilvange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T22:30:00

