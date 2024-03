The Celtic Tramps La Halle – Centre culturel et touristique | Étain Étain, vendredi 8 mars 2024.

The Celtic Tramps Concert Folk, Celtique Vendredi 8 mars, 20h00 La Halle – Centre culturel et touristique | Étain A partie de 4,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, The Celtic Tramps manient les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante. Fédérateur et puissant, le concert vous fera vous évader, en partance pour de nouveaux rivages, réunissant les savoirs pour imaginer un voyage vers la liberté.

Venez découvrir cette bande de musiciens naufragés qui jouent de la musique irlandaise et des chants de marins, prêts à vous faire danser comme on le faisait jadis !

La Halle – Centre culturel et touristique | Étain Rue des Casernes, 55400 Étain Étain 55400 Meuse Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 87 20 80 »}]