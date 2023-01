THE CELTIC TRAMPS Golbey Golbey Golbey Catégories d’Évènement: Golbey

THE CELTIC TRAMPS Golbey, 8 avril 2023, Golbey Golbey. THE CELTIC TRAMPS 2 rue Jean Bossu CENTRE CULTUREL Golbey Vosges CENTRE CULTUREL 2 rue Jean Bossu

Vosges Golbey Venez fêter la Saint-Patrick avec THE CELTICS TRAMPS au centre culturel de GOLBEY ! Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, THE CELTICS TRAMPS manient les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante, fédérateur et puissant ! THE CELTICS TRAMPS ne laissera personne sur le banc des oubliés. Né du besoin de s’évader, en partance pour de nouveaux rivages, réunissant les savoirs pour imaginer un voyage vers la liberté. +33 3 55 19 01 96 https://www.golbey.fr/ Marie de Golbey

