The Celtic Social Club Marseille 6e Arrondissement, 5 mars 2022, Marseille 6e Arrondissement.

The Celtic Social Club Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-03-05 – 2022-03-05 Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

38.9 38.9 En sept années d’existence, The Celtic Social Club a réussi à imposer un son, un style et un nom. Avec aujourd’hui quatre albums studio et deux live au compteur, sillonnant scènes, festivals et continents, les sept franco-irlandais continuent d’affiner leur relecture élégante et audacieuse de la tradition des musiques celtes, secouée à grands coups d’énergie rock, d’harmonie pop et de mélodie folk.



Avec leur quatrième album, « Dancing or Dying » ? sortie le 8 octobre 2021, adossé à la voix exceptionnelle de leur chanteur irlandais Dan Donnelly, Manu Masko, Ronan Le Bars, Goulven Hamel, Pierre Stephan, Mathieu Péqueriau et Richard Puaud ont de l’ambition à revendre. Et un redoutable engagement scénique pour faire valoir leur position de challenger !



« Blouson Noir (feat John Malkovitch) » est choisi pour habiller le parfum ‘L’Homme’ par YSL depuis 2017, son clip réalisé par le groupe est nommé au Berlin Video Music Award.



Nouvel album « Odyssée » le 7 février 2020.

Une sacrée dose de rock dans la tradition !

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

