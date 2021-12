THE CELTIC SOCIAL CLUB + FourWinds La Batterie, 16 mars 2022, GUYANCOURT.

THE CELTIC SOCIAL CLUB + FourWinds

La Batterie, le mercredi 16 mars 2022 à 20:30

THE CELTIC SOCIAL CLUB The Celtic Social Club a réussi à imposer un son, un style et un nom. Avec aujourd’hui quatre albums studio et deux live au compteur, sillonnant scènes, festivals et continents, les sept franco-irlandais continuent d’affiner leur relecture élégante et audacieuse de la tradition des musiques celtes, secouée à grands coups d’énergie rock, d’harmonie pop et de mélodie folk. Le programme artistique est simple : faire avancer les musiques traditionnelles celtes (Bretagne, Irlande, Écosse, Asturie) en les frottant au rock, à la pop, au folk et au groove. Si les Pogues et les Clash ont souvent été cités pour tenter de résumer ce « mash-up » musical énergique et ambitieux, le groupe a peu à peu trouvé ses marques et sa stabilité, aux points de rendre aujourd’hui caduque références et comparaisons. + FourWinds Profondément ancré dans la tradition, FourWinds donne une interprétation moderne et créative à la musique traditionnelle irlandaise. Les influences du groupe incluent Begley et Cooney, le groupe The Bothy, Planxty, Brady et Irvine, Moving Hearts, Pink Floyd et même Elvis ! Auréolé de plusieurs prix prestigieux, ce quatuor hyper énergétique promet une expérience musicale vraiment unique. ▬▬▬▬▬▬ Plus d’informations sur : www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

The Celtic Social Club, le seul groupe actuel à bâtir ce pont résolument contemporain entre pop-rock et musiques traditionnelles sera à La Batterie ! Une sacrée dose de rock dans la tradition !

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T22:30:00